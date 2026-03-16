Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının, Fransa’da düzenlenen EuroCup 3’ü, dört maçta iki galibiyetle, ikinci olarak tamamladığını duyurdu ve “Gençlerimizle ne kadar gurur duysak az. Sporcularımızı, antrenörlerini ve yöneticilerimizi yürekten kutlarım” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Fransa’da düzenlenen EuroCup 3’ü, dört maçta iki galibiyetle, ikinci olarak tamamladı.

Takım kaptanımız sevgili Murat Ekşi, turnuvanın en iyi ilk beşinde yer aldı.

Gençlerimizle ne kadar gurur duysak az. Sporcularımızı, antrenörlerini ve yöneticilerimizi yürekten kutlarım.”