Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Erhan Arıklı'nın siyasi literatürümüze bu hafta kattıkları  "Ağız ishali", "gevezelik", "ahmakça müdahale" diyerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin, bu halkın hayrına bir şey beklemiyoruz "hükumet"inizden. 

Bari dilinizi, üslubunuzu düzeltmeye çalışın..."

Solyalı: Erhan Arıklı her gün topluma hakaret ediyor. 
 

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da Erhan Arıklı'nın her gün topluma hakaret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Dün çalışanlara  "ahmak" diyor, bugün fikir sunanlara "ağız ishali" yakıştırması.

Söyleyene bakmak lazım elbette...

Bakanlar Kurulu: %33.32 oranında artış yapıldı Bakanlar Kurulu: %33.32 oranında artış yapıldı

Kendi kapasite yetersizliğini hakaretle örtmeye çalışan bir zat.
Yazıklar olsun.