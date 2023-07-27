Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Erhan Arıklı'nın siyasi literatürümüze bu hafta kattıkları "Ağız ishali", "gevezelik", "ahmakça müdahale" diyerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin, bu halkın hayrına bir şey beklemiyoruz "hükumet"inizden.

Bari dilinizi, üslubunuzu düzeltmeye çalışın..."

Solyalı: Erhan Arıklı her gün topluma hakaret ediyor.



CTP Milletvekili Ürün Solyalı da Erhan Arıklı'nın her gün topluma hakaret ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Dün çalışanlara "ahmak" diyor, bugün fikir sunanlara "ağız ishali" yakıştırması.

Söyleyene bakmak lazım elbette...

Kendi kapasite yetersizliğini hakaretle örtmeye çalışan bir zat.

Yazıklar olsun.