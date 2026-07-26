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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazada ağır yaralanan Necibe Yılmaz , tedavi altına alındığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, 14 Temmuz 2026 tarihinde Laleli Sokak'ta, M.B. (E-54) yönetimindeki çift kabin araç, dikkatsiz şekilde geri manevra yaptığı sırada yaya Necibe Yılmaz'a çarpmıştı.

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