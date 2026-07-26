Aydınköy'de 14 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Necibe Yılmaz (85), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, 14 Temmuz 2026 tarihinde Laleli Sokak'ta, M.B. (E-54) yönetimindeki çift kabin araç, dikkatsiz şekilde geri manevra yaptığı sırada yaya Necibe Yılmaz'a çarpmıştı.
Kazada ağır yaralanan Necibe Yılmaz, tedavi altına alındığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.