“Çocuğunu okula gönderirken harçlık veremeyen insanlar var”



Katıldığı televizyon programında konuşan Erhürman, şaşırtıcı denecek rakamların ortaya çıkmaya başladığını vurguladı. Ülkemizdeki hayat pahalılığının, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hayat pahalılığından az çıkmasını sorgulayan Erhürman, bunun imkansız bir şey olduğuna dikkat çekti. Yarı yarıya bir farkın ortaya çıktığını kaydeden Erhürman, inandırıcılık açısından sorgulanan bir duruma gelindiğini ifade etti. Dertlerinin İstatistik Kurumunu yıpratmak olmadığına değinen Erhürman, söz konusu kurumun, kendi hükümetleri döneminde kurulduğunu hatırlattı. İstatistik Kurumu ile ilgili Meclis’te komite kurulacağının altını çizen Erhürman, doğru veri kullanıp kullanmadığı kısmına da bakılacağını söyledi. Ülkede orta sınıfın buharlaştığına vurgu yapan Erhürman, söz konusu sınıfın giderek aşağıya düştüğünü belirtti. “Bu memlekette okula çocuğunu gönderirken harçlık veremeyen insanlar var” diyen Erhürman, kriz dönemi içerisinde zorunlu temizlik giderleri gibi kalemlerle ilgili girişim yapılması gerektiğini dile getirdi.

“Memleket bu istikrarı değil, başka bir yapı istiyor”

Denetimli mal kapsamına alma meselesinin ortaya koyulması gerektiğine işaret eden Erhürman, taraflarla da gerekli istişarelerin yapılmasının önemini dile getirdi. “İnsanları ve kurumları korumak lazım” diyen Erhürman, kar marjı meselesinin de taraflarla görüşülebileceğini belirtti. Tufan Erhürman, “Bu alanlarda, insanları zorunlu gıdadan ve temizlik malzemesinden mahrum bırakmayın” diye konuştu ve tüm sorunlar ortada dururken kılını kıpırdatmayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunun altını çizdi. Kasapların, “Et satışının yüzde 60’ı güneye kaydı” açıklamalarını da anımsatan Erhürman, alarm zillerini çalıp bir an önce taraflarla masaya oturmak gerektiğini vurguladı. Tufan Erhürman, “Bugün var olan zihniyet ve yönetim sürdürülemez. Memleket bu istikrarı değil, başka istikrarlı yapı istiyor. Bu istikrar, bu toplumu yok edecek” diye konuştu. Ev kiralamanın da almanın da artık mümkün olmadığına dikkat çeken Erhürman, nüfus politikasının önemine işaret etti.

“Göçü bu şartlarda engellememiz mümkün değil”

“Kıbrıs Türk halkının bu kadar ekonomik sıkıntı içinde olduğu başka dönem yok” diyen Erhürman, yaşanan sosyal patlamalara da değindi. Hayat pahalılığının dört ayda bir verileceğiyle ilgili de konuşan Erhürman, “Vereceğin hayat pahalılığı da gerçek hayat pahalılığını karşılamayacak” dedi. Maliyenin, Türk Lirası cinsinden gelirlerinin arttığına vurgu yapan Erhürman, çıkan hayat pahalılığının da rahatlıkla verildiğini söyledi. Tufan Erhürman, “KKTC vatandaşı bir insanın üç sene önceki yaşam seviyesiyle bugünkü arasında fark var. Alım gücü düşüyor” dedi. “TL cinsinden maaş yükseliyor ama ev alma hayali bile kurulamıyor” diyen Erhürman, bu çarpıklığın gözden gelinemeyeceğini belirtti. Yoksullaşmanın doğru politikalarla geri döndürülebileceğini ifade eden Erhürman, yoklaşmanın geri döndürülemeyeceğini vurguladı. “Çocuklarımızın göçünü de bu şartlarda engellememiz mümkün değil” diye konuşan Erhürman, toplumun yok olmaya doğru gittiğini yineledi.

“Nüfusta geri döndürülemez bir yere gidiyoruz”

Erhürman, “Benim toplumum yok oluyor. Şeytanla bile çalışırım. Kimseye verecek hesabım yoktur. Ben toplumumun endişesindeyim. Ben, bu yok oluş sürecini hızlanmış görüyorum umarım yanılıyorumdur. Şu anda bunu önlemek için ne gerekirse yaparım. Erken seçim kaçınılmazdır. Bu zihniyet gitmeden, yokoluşu durduramayız” dedi. 2022 Ocak’tan, 2024 Şubat’a “yoklaşma ve göç sürecinin” tarihte görülmemiş bir hızla aktığının altını çizen Erhürman, “Bizi yokluğa taşıyan meseleye çok acil müdahale etme durumundayız” diye konuştu. Birtakım şeylerin, geri döndürülemez şekilde bozulduğuna vurgu yapan Erhürman, nüfusta geri döndürülemez bir yere gidildiğini kaydetti. Eğitim konusunda da alarm verildiğini uzun zamandır dile getirdiklerini belirten Erhürman, ülkedeki üniversite ve öğretim görevlisi enflasyonundan da bahsetti. “DAÜ’nün seviyesi aşağıya inerse, bütün yükseköğretimin seviyesi aşağıya inecek” diye konuşan Erhürman, söz konusu alanın sürdürülebilirliğinin de ciddi şekilde etkileneceğini ifade etti.