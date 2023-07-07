Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile özel dershaneler ve özel ortaokul ücretlerindeki fiyat artışına tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Son bir ayda özel dershanelerde fiyat artış oranı yüzde 147,76. Özel ortaokul ücretlerinde fiyat artış oranı yüzde 142,36. Yoksullaşma bizi can evimizden, çocuklarımızın eğitiminden vuruyor” dedi.

Erhürman, “Uzun vadeli sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı kapsamında kamu okullarında tam gün eğitim ve stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi için kaybedecek bir dakika bile yok...” açıklamasını yaptı.