Cumhurbaşkanı Erhürman açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 19 Ekim’de yapıldığını, 24 Ekim’de görevi devraldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir aya yakın yoğun bir dönemi geride bıraktık. Bizleri daha da yoğun bir dönem bekliyor. Perşembe günü Sayın Hristodulidis ile ilk görüşmemizi gerçekleştireceğiz. 2017 Crans-Montana’dan bu yana çok sınırlı sayıda ve çok sınırlı konuda temas var. Bu arada Kıbrıs sorunu ekseninde, Kıbrıs çevresinde ve bölgede pek çok olumsuzluk yaşandı. Çözüm atmosferini bir an önce yaratma yükümlülüğü altındayız.”

Kıbrıslı Türklerin dünyayla bağlarını güçlendirme gerekliliğine dikkat çeken Erhürman, iletişim ve diplomasi kanallarının yeniden düzenleneceğini belirtti:

“Kıbrıslı Türklerin dünyayla kurduğu iletişimi yeniden tanzim etme, erişebildiğimiz tüm kesimlerle temas kurma, halkımızın çözüm ve dünyayla buluşma iradesini ve adadaki gerçekleri herkese anlatma mecburiyetimiz var.”

Türkiye ile ilişkilerin önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki bağları daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini vurguladı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağları çerçevesinde ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak, ülkemizi ve halkımızı Türkiye kamuoyunda daha bilinir ve daha anlaşılır kılmak bu dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri olacak.”

“Kurumlara güveni artıracağız, liyakati güçlendireceğiz”

Erhürman, iç politikada da reform ve iyileştirme çalışmalarının öncelikli olacağını belirterek kamu yönetiminde liyakat, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklerin korunması konularında kararlılık vurgusu yaptı:

“Kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durmasını, kurumlarıyla yeniden gurur duymasını sağlamak, kamu yönetiminde liyakati ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek en önemli görevler arasında.”

Cumhurbaşkanı, görünmeyen pek çok konuda da hazırlık yapıldığını, tüm alanlarda eş zamanlı çalışmaların sürdüğünü ifade etti:

“Önümüzde zorlu bir sürecin olduğunu ve herhangi bir alanda kısa sürede sonuca ulaşamayacağımızı biliyoruz. Takdir de olacak, eleştiri de olacak. Bu halkın en önemli hasletlerinden biri hoşgörü ve düşünce özgürlüğüdür.”

“Bu memlekette değişim mümkündür, birlikte başaracağız”

Erhürman, kararlılık mesajı vererek, umutsuzluk içeren söylemleri reddettiklerini ifade etti:

“‘Bu memleketten bir şey olmaz’, ‘bu memlekette hiçbir şey değişmez’ cümleleri lügatimizde yok. Kıbrıs Türk halkı bu adada öznelerden biridir. Önümüzde bir satranç tahtası var artık ve doğru stratejiyi hep birlikte belirleyip uygulayacağız.”

Açıklamasını çalışmaya ve dayanışmaya vurgu yaparak tamamladı:

“En önemlisi şu: Soğukkanlı, sabırlı ve kararlıyız. Sorunların birikmiş ve büyük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden çok çalışmak düşüyor hepimize. Çocuklarımız, gençlerimiz ve halkımız için hep birlikte çok çalışacağız.”