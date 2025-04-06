CTP üyeleri Genel Başkan Tufan Erhürman’ı büyük bir sevgiyle karşıladı.

Tufan Erhürman konukları selamladıktan sonra yerini aldı ve CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy kurultayı açtı.

Akansoy, “Umudu yeniden yükseltmek ve barış yolunda kararlılıkla yürümek için yeniden hep birlikteyiz” dedi.

Demokrasi şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşunun ardından Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına CTP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer getirildi.

Kurultaya birçok sendika ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra, Kıbrıs’ın güneyinden de misafirler geldi.

Kurultayda, İkinci Cumhurbaşkanı, CTP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakan ve Parti eski Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, eski Başbakan Ömer Kalyoncu da kurultayda hazır bulundu. Ferdi Sabit Soyer’in konuşmasının ardından Genel Sekreter Asım Akansoy faaliyet raporunu okudu. Mali raporun ardından Mali Sekreter Ali Karavezirler mali raporu okudu.