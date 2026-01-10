Gençlik Federasyonu’nun 2026–2027 dönemine ilişkin gençlik politikaları vizyonu, hedefleri ve yol haritası ile Gençlik Forumları’nın çalışma prensiplerinin paylaşıldığı lansmanda bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erhürman, yapılan çalışmaların ve sarf edilen emeğin teşekkürü hak ettiğinin altını çizdi.

“Siz gençlerin ezber bozan tarafı daha büyük bir teşekkürü hak ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, gençlerin yürüttükleri çalışmalar ve projelerle bu ülkeye duydukları sevginin ve bu ülkede ne yapılması gerektiğini ortaya koymak için verdikleri emeğin tanığı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bugünün gençlerinin geçmiş nesillere kıyasla farklı şekilde politize olduklarını belirterek, gençlerin farklı bakış açıları ve vizyonlara sahip olduğunu vurguladı. “Bu iyi ki böyledir. Gençlerin farklı politik vizyonlar ortaya koymasına, bizlerin de bunları görmeye, duymaya ve anlamaya ihtiyacı var” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak ortaya konulan çalışmaların hayata geçirilmesi noktasında gençlerle birlikte bunun takipçisi olacaklarını ve süreci birlikte yöneteceklerini kaydetti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erhürman şunları söyledi:

“İyi ki varsınız; ama en çok da iyi ki bizim neslin ezberlerini bozuyorsunuz. İyi ki kulaklarımızı açıyorsunuz; böylelikle bizlere sizleri anlama fırsatı sunuyorsunuz. İyi ki bizim gibi değil, sizler gibi politiksiniz. Hepinize yürekten teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim.”