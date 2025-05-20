Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Avrupa İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin Schengen Bölgesi’ne üyelik konusunu ele aldığına dikkat çeken CTP Genel Başkanı Erhürman, bu sürecin Kıbrıslı Türkler açısından önemli komplikasyonlar doğurma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Erhürman, özellikle "Kıbrıs Cumhuriyeti" yurttaşı olmayan Kıbrıslı Türklerin durumuna işaret ederek, bu girişimin dolaşım özgürlüğü başta olmak üzere çeşitli alanlarda sorunlara yol açabileceğini belirtti. Erhürman, sürece Kıbrıs Türk tarafının da dâhil edilmesinin, ileride doğabilecek komplikasyonların zamanında Avrupa Birliği'nin gündemine getirilmesi ve çözüm üretilmesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Crans Montana görüşmelerinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından tek taraflı şekilde sonlandırılan "AB ad hoc komitesi"nin yeniden devreye sokulması gerektiğini vurgulayan Erhürman, mevcut Rum liderliğini Kıbrıslı Türkleri bu tür süreçlerde yok saymakla eleştirdi. Aynı zamanda, Kıbrıs Türk liderliğinin ise "iki devletli çözüm önerisi"ne bağlılığı gerekçe göstererek bu konulara ilgi göstermediğini belirtti.

Avrupa Birliği'ni de eleştiren Erhürman, AB'nin adadaki normal olmayan duruma "normalmiş" gibi yaklaştığını ve Kıbrıs Türk liderliğinin ilgisizliğinden faydalanarak Kıbrıslı Türkleri yok sayan adımlar attığını ifade etti.

"Kıbrıslı Türkler vardır. Onları olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip böyle bir durumda iradelerinin 'gereksiz' sayılması mümkün değildir" diyen Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyine hapsolma riskiyle karşı karşıya bırakılan Kıbrıslı Türklerin daha zor durumlara düşmemesi için bu tür girişimlerin görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Erhürman son olarak, "Bırakın geleceği, bugünü dahi dert etmeyenler her konuda olduğu gibi bu konuda da susmakla yetinebilirler. Biz, uluslararası toplum nezdinde bu konularda girişim yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.