Erhürman, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Başkan Yardımcısı Adil Rumi Şahbaz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinatörleri, tüm bölge ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman’a, Sivil Savunmanın görev, yetki ve sorumlulukları ile olağanüstü hâl, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesi hakkında kapsamlı bir brifing verildi.

Brifingde, afet risklerinin azaltılması, arama kurtarma faaliyetlerinin planlanması, kriz anlarında hızlı ve etkin müdahale, kamu kurumları arası koordinasyon ve toplumun afet bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Brifingde, teşkilatın can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefleyen, 7/24 esasına dayalı müdahale anlayışı vurgulandı.

Ziyaret kapsamında, afet ve acil durumlarda kullanılan araç, gereç ve teçhizatın tanıtımının yapıldığı sergi de gezilerek, Mobil Komuta Merkezi ve Mobil Mutfak gibi sahada kesintisiz hizmet sunan mobil üniteler yerinde incelendi. Ayrıca, kriz anlarında kesintisiz bilgi akışını sağlayan afet ve acil durum iletişim ağı tanıtılarak, koordinasyonun sürekliliği ile sahadaki ekiplerin güvenli iletişimine ilişkin bilgi verildi.

-Erhürman

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Sivil Savunma Teşkilatı yetkilileri ve personeli ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Olağanüstü hâl ve afetlerde, çalışmaları ve emekleriyle başarılarını ortaya koyan Sivil Savunma Teşkilatı’na teşekkür eden Erhürman, afetlere dirençli bir toplum hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyarette, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık anlayışını simgeleyen zeytin ağacı fidanı dikimi de yapıldı.