Gerekçe olarak da güneydeki kulüplerin uluslararası federasyon üyelikleri olduğu öne sürülerek reddedildiği açıklandı.

SİM TV’de programa katılan ve soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney ve Kuzey Kıbrıs’tan U14 kategorisinde iki futbol takımının maç yapmasına yönelik önerilerinin Rum tarafınca kabul edilmediğini açıkladı.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı ikili görüşmede güven arttırıcı önerilerde bulunmuştu. Söz konusu önerilerden biri olan U14 takımlarının maç yapması fikri Rum yönetimi tarafından reddedildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi