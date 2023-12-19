Yurtdışından getirilen mevsim dışı meyveler, kış aylarında çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor.

Hava sıcaklığın gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de, yaz mevsimi meyvelerinden erik ve kiraz talep üzerine tezgahlardaki yerini aldı.

Yurtdışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyveler, genellikle hamile kadınlar tarafından alınıyor.

Manavda eriğin kilosu 3 bin 200 liradan, 3 adedi 160 liradan satılıyor. Kirazın kilogram fiyatı ise 3 bin lira. 195 lira ödeyen bir müşteri 6 adet kiraz alabiliyor.

5 yıldır manav işleten Ekrem Kanarya aşerenler için meyve temini yaptıklarını söyledi. Manavlarında kışın bulunamayan meyvelerin satıldığını belirten Kanarya, "İşletmemiz kapalı olsa dahi kadınlar aşerdiği için akşam işletmemizi açıp, ürünlerin teminini sağlıyoruz." dedi.

Fiyatları çok yüksek bulduğunu söyleyen bir müşteri ise "Allah eşi aşerenlere yardım etsin. Şu an sanırım eriğe yapılan yatırım, en mantıklı yatırım olur. Fiyatı altın ile yarışıyor." ifadelerini kullandı.