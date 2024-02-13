Bunlar da ilginizi çekebilir

1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu.

Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı.

Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda eğitim gördü.

Bir süredir kanser ile mücadele eden Erkan Özerman, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu!

Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu!

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.