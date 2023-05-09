Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu. Orman yangınlarıyla ilglii konuşan Şahali, bu sezonun yangın sezonu olduğunu söyledi.

Yeşilırmak’ta çıkan yangının son olmayacağını kaydeden Şahali, orman yangınlarının en az kayıpla atlatılabilmesi için yangın hazırlığı olması gerektiğinin altını çizdi.

Şahali, tarihi büyüklükteki yangınlara karşın, yangın hazırlıklarının zamanında ve gereken biçimde yapılmadığını söyledi.

Özellikle düzgün kesimlerde ve orman alanlarında belli başlı hazırlıklar olması gerektiğini ifade eden Şahali, hükümetin orman yangınlarına hazırlıksız olduğunu belirtti.

Şahali, yangın araçlarını etkili biçimde kullanabilecek insan sorunu olduğunu belirtti; yangın emniyet şeritlerinin açılması konusunda zafiyet olduğunu ifade etti.

Yangın emniyet şeritlerinin açık tutulması için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin periyodik bakımlarının yapılmadığını da aktaran Şahali, “Beklenmedik yangın olayı karşısında müdahale yetersiz kalacaktır” dedi.

Mersin bölgesinde çıkan yangını hatırlatan Şahali, yangın erişin moktalarında çok büyük güçlük yaşadığını ifade etti.

Ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlar için gerekli müdahale alanlarının tespiti yapılması gerektiğinin önemine değinen Şahali, yerel yönetimlerden takviye unsurların alınarak, müdahalelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.