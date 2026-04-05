Türk Telekom'un ana sponsorluğunda Serik ilçesi Kadriye Turizm Merkezi'ndeki bir otelin spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin 3 takımının yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katıldı.

Turnuvanın son gününde finalde Azerbaycan ve Türkiye-1 takımı karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Azerbaycan'ı 3-1 yenen Türkiye-1 takımı şampiyon oldu.

Türkiye-1 takımında forma giyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takımının son golünü kaydetti.

Turnuvada Kırgızistan üçüncü, KKTC de dördüncü oldu.

SOS Çocuk Köyü yararına 26 kilometrelik yol koşusu düzenlendi
