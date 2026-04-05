Haspolat’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından bir ikametgahta yapılan aramada, C.I.N. (26) ile S.F.O. (24)’nun tasarrufunda toplam 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gazimağusa’da Aladağ Sokak üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli halde tespit edilen R.C.N. (36)’nin üzerinde yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde toplam 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi. Şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.