Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, Kuzey Kıbrıs’ın kültürel mirasının uluslararası platformlarda korunması, yaşatılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyarette, Genç CIOFF Kuzey Kıbrıs üyeleri de yer alırken, özellikle uluslararası festivaller, kültürel etkileşim projeleri ve gençlerin aktif rol aldığı organizasyonlar üzerinde duruldu.

CIOFF Kuzey Kıbrıs heyeti, kültürün birleştirici gücüne dikkat çekerek, gençlerin katılımıyla düzenlenen uluslararası etkinlikler aracılığıyla barış, dostluk ve kültürel paylaşımın güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın gösterdiği ilgi ve destekten duyulan memnuniyet dile getirilirken, bu desteğin kültürel çalışmaların gelişmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa ile Genç CIOFF Kuzey Kıbrıs üyeleri Sevim Sanlı Sanlıer ve Nazmi Taran, kabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erhürman’a teşekkür ederek, kültürü uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil etme kararlılıklarını yineledi.