Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1.915 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 293 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 37 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde tespit edilen trafik suçları ise şöyle:
- 128 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
- 22 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
- 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
- 4 sürücü sigortasız araç kullanmak,
- 3 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
- 4 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
- 8 sürücü muayenesiz araç kullanmak,
- 17 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
- 6 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
- 3 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak,
- 1 sürücü koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak,
- 3 sürücü ışık kurallarına aykırı hareket etmek,
- 93 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Soruşturma devam ediyor.