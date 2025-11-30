Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 30. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan adayı ve Genel Sekreter Erkut Şahali konuşmasını gerçekleştirdi. Şahali, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olan önceki genel başkan Tufan Erhürman’ın boşalttığı görevi devralacak ismi belirlemek üzere toplandıklarını söyledi.

Bugünün yalnızca bir başkan seçimi olmadığını vurgulayan Şahali, “Partimizin geleceğini belirlemek, halkın umudunu geliştirmek ve ülkenin yarınlarını nasıl hayal ettiğimizi konuşmak için buradayız” dedi. Kurultayda oy birliğiyle kabul edilen karar tasarılarının, genel başkanın, parti meclisinin, merkez yönetim kurulunun ve tüm organların hangi esaslarla ilerleyeceğini belirleyen yol haritası olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Asım Akansoy ve Sıla Usar İncirli’ye teşekkür eden Şahali, sürecin demokratik olgunlukla yürütüldüğünü belirtti: “Niye kavga etmemişiz, niye çelme takmamışız şaşırıyorlar. CTP barışın, demokrasinin, emeğin partisiyken kavgalı bir kurultay mı yapacaktık? Elbette yapmayacaktık.” Şahali, bu duruşun partinin sarsılmaz disiplini ve halkına olan sorumluluğundan kaynaklandığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının gözünün bu salonda olduğunu belirten Şahali, “Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk halkının yönetme sorumluluğunu üstlenmeye hazırlanıyor. Bugün sadece kendi genel başkanını değil, bir sonraki başbakanı da seçiyor” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu tabloyu “tam bir çöküş, tam bir çürüme, tam bir yozlaşma” olarak niteleyen Şahali, kayıt dışı ekonomiden kurumların yağmalanmasına, demokratik sonuçların yok sayılmasına kadar birçok alanda yaşanan bozulmaları dile getirdi. KIB-TEK’ten tüketicilere, belediyelerden sosyal hizmetlere kadar birçok kurumun yağmacı zihniyet tarafından soyulduğunu belirtti.

Konuşmasında geçmiş icraatları hatırlatan Şahali, enerji yatırımlarını, Onkoloji Hastanesi’ni, Mağusa Devlet Hastanesi’ni, Ayaktan Tanı Merkezi’ni ve Güzelyurt Devlet Hastanesi’ni anımsatarak “Yaptık, yine yaparız” dedi. Eğitime dair “252 adet barakaya öğrenciler sığdırılıyor, rızamız yoktur. Devletin imkanlarıyla okul yaparız, sınıf eksikliğini tamamlarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den gelen suyun belediyelere devredilmesini sağlayan anlaşmayı hatırlatan Şahali, “O gün biz orada olmasaydık bugün su iradesi diye bir birimimiz olmayacaktı” diyerek CTP’nin geçmiş sorumluluğunu vurguladı.

Kıbrıs sorununa da geniş yer veren Şahali, “Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum halkı kadar eşit ve hak sahibidir. Federal bir çatı altında yeniden birlikte yönetmek CTP açısından hedeftir” dedi. Rum tarafıyla doğrudan iletişim kurulması gerektiğini belirterek “Rum tarafına değil, Rum tarafı ile konuşacağız” mesajı verdi.

Kurultayın ana fikrini ortaya koyan Şahali, konuşmasının final bölümünde salona şu sözlerle seslendi: “Bugün halkın iktidarına bir adım daha yakınız. Bu yolculuğu halkın iktidarıyla, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tek başına hükümetiyle taçlandıracağız. CTP yeniden bu ülkeyi yönetecek. Yaşasın CTP, yaşasın mücadelemiz, yaşasın Kıbrıs Türk halkının iradesi.”

Şahali, konuşmasını salondan yükselen alkışlar eşliğinde tamamladı.