CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dün yaptığı konuşmayı büyük bir dikkatle dinlediğini belirterek, ilk izleniminin konuşmanın adeta bir toplum sözleşmesi niteliğinde olduğu yönünde oluştuğunu ifade etti. Şahali, Cumhurbaşkanlığı tarafından konuşma metninin tamamının yayımlanmasının ardından metni satır satır okuduğunu ve dinlerken hissettiklerinin okuduktan sonra pekiştiğini vurguladı.

Şahali, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, “Eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü, demokrasi, refah, güvenlik ve barış tüm halkların olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da hakkıdır. Bu hakları güçlendirmek için ülkemizde gerekli reformları hayata geçirmeye, halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturmaya; aynı zamanda adada ve bölgede kalıcı istikrar ve barışı sağlamak amacıyla çözüm arayışlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” sözleriyle hem çağdaş değerlerin ülkeye kazandırılması hem de Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne yönelik kararlılığın altını çizdiğini kaydetti.

Kıbrıs Sorunu’nun özüne ilişkin verilen mesajların, taraf olan herkese açık ve güçlü uyarılar barındırdığına işaret eden Şahali, Erhürman’ın “Kıbrıs Türk halkı bu adanın eşit kurucu ortağıdır. Çözümden hiçbir zaman kaçmadık ama hakkımızdan azına da asla razı olmayacağız.” sözlerinin eşitlik ve hakların korunmasına dair net bir duruş ifade ettiğini belirtti. Şahali, “Varlığımızı, kimliğimizi ve çocuklarımızın geleceğini kimsenin insafına bırakmayacağız. Masadaysak çözüm içindir; masanın dışında ise dünyanın her yerinde haklarımızı savunmayı sürdüreceğiz. Biz bu topraklarda vardık, varız ve çok daha güçlü koşullarda var olmaya devam edeceğiz.” cümlelerinin ise bir toplum liderinin halkına karşı sorumluluklarını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Şahali, Erhürman’ın seçim süreci öncesi, sırası ve sonrasında tutarlı bir çizgide ilerlediğini vurgulayarak konuşmanın bir diğer önemli bölümüne işaret etti. Erhürman’ın “Kıbrıs Türk halkı, siyasi eşitliğinin pazarlık ya da al-ver konusu yapılacağı, zaman sınırlaması olmayan, bugüne kadarki müzakere süreçlerinde defalarca teyit edilmiş yakınlaşmaların yok sayılacağı ve daha önce yaşandığı ve en açık biçimiyle Annan Planı referandumlarında görüldüğü gibi uzun bir sürecin sonunda Kıbrıs Rum liderliğinin retçi tutumuyla karşılaşılması halinde hiçbir şey olmamış gibi bugünkü statükoya geri dönülecek bir süreci kabul etmemektedir.” sözlerini aktaran Şahali, Cumhurbaşkanı’nın Rum liderliğinden gelen karşılığa da net yanıt verdiğini belirtti.

Erhürman’ın “Bunlar lanse edilmeye çalışıldığı gibi benim ya da Kıbrıs Türk halkının ‘ön şartları’ değildir. Bunlar çözüm iradesine sahip ve bu iradesini defalarca kanıtlamış olmasına karşın çözümün gerçekleşmesini sağlayamamış bir halkın bunca yıllık deneyimden sonra ortaya koyduğu çözüm metodolojisinin unsurlarıdır ve çözüm isteği konusunda samimiyet varsa bu böyle kabul edilmelidir.” sözlerini hatırlatan Şahali, bu ifadelerin çözümde samimiyet testinin artık kapıda olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Erkut Şahali, tüm bu açıklamalar ışığında Kıbrıslı Türklerin dünyaya konuşan en güçlü sesinin Cumhurbaşkanı Erhürman olduğunu belirterek, 15 Kasım konuşmasının Kıbrıs’a ilgi duyan herkesin posta kutusuna bırakılmış bir mektup niteliği taşıdığını ifade etti.