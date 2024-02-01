-ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Yenierenköy’de kaldıkları konteynerde ölü bulunan Halil Yıldızçoban ve Kemal Yıldızçoban kardeşleri ‘bizler öldürdük’ dedi.

Gündem Kıbrıs’ta Çiğdem Aydın’a konuşan Şahali, Yıldızçoban kardeşlerin zihinsel engelli olduklarını ve yıllarca mağarada yaşamaları ile gündeme geldiklerini anlatarak, Yenierenköy halkının onları sevip sahip çıkarak, konteyner eve yerleşmelerini sağladıklarını kaydetti.

Eve elektrik sağlanamadığını ve ısınmaya çalıştıkları soğuk bir gecede zehirlenerek hayatlarını kaybettiklerini anlatan Şahali, ‘onları biz öldürdük’ dedi.

“Sosyal devlet anlayışı olsaydı zihinsel engelli bu kardeşlerimize sahip çıkılırdı” diyen Erkut Şahali, ülkedeki engelli merkezlerinin ve yaşlı bakım evlerinin eksikliklerine vurgu yaptı.

Bu merkezlerde büyük bir personel ve kapasite sıkıntısı yaşandığını anlatan Şahali, bu kurumlara ulaşmak isteyen bir çok insan olduğuna vurgu yaptı.