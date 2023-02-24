3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, siyaset ve hukuk camiasının duayen ismi Orhan Zihni Bilgehan’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Eroğlu, Bilgehan’ın Kıbrıs Türk halkına değerli hizmetler vermiş bir hukukçu ve siyasetçi olduğuna dikkati çekerek, Bilgehan’a Allah’tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Eroğlu, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli büyüğümüz, UBP kurucularından, eski milletvekili, bakan ve yargıçlarımızdan Orhan Zihni Bilgehan’ın ölümü bizleri üzüntüye boğmuştur.

Sağlık sorunları nedeniyle Orhan Bey’in cenazesine katılamadım ama özellikle genç nesillerin şunu bilmesinde yarar görüyorum.

1976 milletvekilliği seçimine UBP Gazimağusa listesinden birlikte girdiğimiz ve birlikte kazandığımız, aynı kabineden görev yaptığım Orhan Zihni Bilgehan daima çok değer verdiğim, saygı duyduğum bir şahsiyet olmuştur.

Rahmetlik Orhan Bey, Kıbrıs Türk Halkı’na hukukçu ve siyasetçi olarak çok değerli hizmetler vermiştir. Böylesi kişilerin hizmetleri asla unutulmamalı, akademisyenler ve medyamız tarafından halkımıza sunulmalıdır.

Geride hoş bir seda bırakarak ebediyete göçen Orhan Zihni Bilgehan’a Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”