Eroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş Kıbrıs Türk tarihine damgasını vurmuş bir lider, eşi az bulunan bir Devlet ve dava adamıdır. Uzun yıllar Devletimiz, halkımız için birlikte çalıştığım Rauf Denktaş milli mücadelenin her aşamasında önemli görevler üstlenen, Kıbrıs Türkü’nü azınlık haklarına razı olmaya itilen bir toplum noktasından, devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan yaptığı değerli hizmetler çok iyi bilinmesi gereken kıymetli bir şahsiyettir.

Devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş hizmetleri Kıbrıs Türk Halkı var oldukça unutulmamalı, yaptıkları iyi araştırılarak öğrenilmeli, onun mücadeleci yapısı, araştırmacılığı, bilgiye ve çalışkanlığa verdiği değer, yüksek tarih şuuru ve kararlılığı gelecek nesiller için yol gösterici olmalıdır.

Rum tarafının bizimle egemen eşitlik temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği yeni bir ortaklık devleti kurma niyeti asla yoktur.

Özellikle gençlerimiz iyi bilsin ki, kimse bize altın tepsi içinde özgürlük ve devlet yönetimi sunmadı. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye’ye, Anadolu’daki kardeşlerine güvenerek özgürlük mücadelesini sürdürdü, onun maddi ve manevi desteği, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Barış Harekatı ile üzerinde devlet kurduğu, güven içinde yaşadığı coğrafyaya kavuştu.

Ama bütün bunlara rağmen, eğer bazı aldatmacalara uyar can alıcı noktaları göz ardı eder, tavizler verirsek gelecek nesiller bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.

Kıbrıs konusunda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın bizlere öğütlediği gibi egemenliğimizden, Devletimizden asla taviz vermemeli, Anavatan Türkiye ile birlikte milli dava yolunda yürümeye devam etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı bir kez daha özlem ve rahmetle anarım.”