Eroğlu mesajında, halkın bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmasının huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, kaynaşma ve bütünleşmenin güçlendiği özel dönemler olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türk Halkı Mücadelesinden Vazgeçmedi”

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca özgürlük ve varoluş mücadelesinden vazgeçmediğini vurgulayan Eroğlu, halkın büyük fedakârlıklar gösterdiğini ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle devletini kurduğunu söyledi.

“Atatürkçü Kıbrıs Türkü için hürriyet ve egemenlik esastır” ifadelerini kullanan Eroğlu, uluslararası alanda istenilen noktaya henüz ulaşılamamış olsa da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

“Ambargolara Rağmen Önemli Gelişmeler Sağlandı”

Rum tarafı ve destekçilerinin uyguladığı ambargo ve baskılara rağmen KKTC’nin gelişmeye devam ettiğini ifade eden Eroğlu, elde edilen kazanımların değerli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusunda artık gerçeklerin kabul edilmesi gereken bir döneme girildiğini savunan Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinin şart olduğunu söyledi.

“İki Devletli Çözümden Geri Adım Atılmamalı”

Kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitliğin tesciliyle mümkün olacağını belirten Eroğlu, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devletli çözüm politikası konusundaki kararlı duruşunu sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Eroğlu, “Bizler devletimize dört elle sarılmalı, KKTC’nin tanınması ve tanıtılması konusunda kararlı olmalıyız” dedi.

“Mutlaka Başaracağız”

Gençlerin geleceğe umutla baktığı, ekonominin güçlendiği ve devlet kurumlarının daha da sağlamlaştığı bir KKTC hedeflediklerini belirten Eroğlu, bu hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerine inandığını söyledi.

Mesajının sonunda Kurban Bayramı’nın ülkeye, Türkiye’ye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini dileyen Eroğlu, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.