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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemeğe, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile konuk ülkelerin bakanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Alayköy’de bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyecek

Alayköy’de bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyecek

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