Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Araştırmacı – Yazar Hilmi Daşdemir’e öenmli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin isminin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi yönündeki beklentileri değerlendirdi.

“Keşke olabilse. Ben de aynı görüşteyim” diyen Tatar, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm olması durumunda kuzey-güney ayrımının olmayacağını söyledi. Tatar, “Eğer federasyon olsaydı, Kuzey devlet ve Güney devlet şeklinde olacaktı. Şimdi öyle bir durum yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasa’ya göre KKTC’nin ismin değişemeyeceğine ve bunun da bir sorun teşkil ettiğini söyledi.