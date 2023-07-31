Ertuğruloğlu , Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Güv.KK) kuruluşunun 46’ncı yıl dönümünü sonsuz güven ve mutluluk duygularıyla kutlamanın gururu içinde olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı şöyle;

“Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 452’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşunun 46’ncı yıl dönümünü sonsuz güven ve mutluluk duygularıyla kutlamanın gururu içindeyiz.

Kıbrıs’taki Türk varlığını simgeleyen 1 Ağustos tarihi, Kıbrıs’ın 452 yıldır Türk yurdu olduğunun ve Kıbrıs Türk halkının azim ve inançla sürdürdüğü var oluş ve özgürlük mücadelesinin tarihi kanıtlarıdır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1 Ağustos 1571’de Kıbrıs adasını fethi ile adaya Türklük mührü vurulmuş, Venedik baskısı altındaki Kıbrıs adasına hak, adalet ve huzur gelmiş, Venedik baskısı altındaki Rum kilisesine de otonomi verilmiştir.

Enosis’i gerçekleştirmek için 1 Nisan 1955’te kurulan ve Kıbrıs’ı kan gölüne çeviren Rum terör örgütü EOKA’nın Kıbrıs Türk halkına yaptığı barbarlıkları durdurmak, Türk halkının varlığını ve haklarını korumak amacıyla 1 Ağustos 1958’de kurulan TMT bir mukavemet teşkilatıdır. TMT ile özgürlük ve bağımsızlık yolunda ilk adımı atan Mücahit Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de temelini oluşturmuştur.

TMT’nin devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyenlerin karşısında aşılmaz bir güç olarak durmaktadır. Her zamankinden daha güçlü olan Güvenlik Kuvvetlerimiz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ile birlikte, Ada’da güven, barış ve huzur içinde yaşamamızı sağlıyor.

Güneyden KKTC topraklarına bakıp, ihtiraslı emellerini dillendiren Enosis'çi, EOKA’cı zihniyete, o hayallerinin, 20 Temmuz 1974'te sonsuza dek gömüldüğünü, bu üç tarihi günün yıl dönümünde bir kez daha hatırlatırız. Kendilerine tavsiyemiz; Rum halkını hayal içinde yaşatmaktan vazgeçip, KKTC’nin varlığını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devletin var olduğu gerçeğini bir an önce kabul edip, tarihten ders çıkarmalarıdır.

Bu üç tarihi günün yıl dönümünü kutlamaktan dolayı gururlu ve sevinçliyiz. Bu vesileyle, Kıbrıs’ta var oluş mücadelemizin çeşitli safhalarında hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Anavatan Türkiye ile birlikte tam bir gönül ve ruh birliği içinde bağlarımızı daha da kuvvetlendirerek, birlik ve beraberlikle daha müreffeh günler dilerim.

Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”