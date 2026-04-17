Antalya Diplomasi Forumu kapsamında konuşan Ertuğruloğlu, İsrail’in Kıbrıs’a yönelik ilgisinin yeni olmadığını savunurken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde uluslararası askeri güçler için bir merkez haline geldiğini ifade etti.

“İsrail’in yeni hedefi demek bana göre doğru değil”

Ertuğruloğlu, İsrail’in Kıbrıs’a yönelik planlarının yeni bir gelişme olmadığını belirterek, “İsrail’in yeni hedefi demek bana göre doğru değil. Çünkü her zaman için hedefi oydu” dedi.

Kıbrıs’ın, “vadedilmiş topraklar” anlayışı içinde uzun yıllardır yer aldığını söyleyen Ertuğruloğlu, İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki ilişkilerin de bu nedenle giderek sıkılaştığını dile getirdi. İsrail’in, Güney Kıbrıs’la birlikte “Kıbrıs’ı Türkiye’den kurtarma” yaklaşımı taşıdığını öne süren Ertuğruloğlu, son dönemde Güney Kıbrıs’taki askeri hareketliliğin de bu çerçevede okunması gerektiğini söyledi.

“Güney Kıbrıs adeta askeri bir karargaha dönüştü”

Ertuğruloğlu, İran’daki savaş gerekçe gösterilerek Güney Kıbrıs’ta çok sayıda ülkenin askeri varlık oluşturduğunu ifade etti. İsrail’le yapılan askeri anlaşmaların yanı sıra Fransa’ya deniz imkanları tanındığını, İtalya, Hollanda ve ABD’nin de Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerini artırdığını söyledi.

ABD’nin Rum askerlerine eğitim verdiğini belirten Ertuğruloğlu, “Güney Kıbrıs adeta askeri bir karargaha dönüştü” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen adadaki askeri dengenin bozulmadığını savunan Ertuğruloğlu, Türkiye’nin gerekli tedbirleri aldığını belirterek, 1974’ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nin oluşturduğu caydırıcılığın sürdüğünü söyledi. Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye yönelik herhangi bir askeri girişiminin “intihar” olacağını savunan Ertuğruloğlu, Rum tarafının tek başına hareket etme şansı bulunmadığını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti herhangi bir savaşan tarafın askeri hedefi haline gelmedi”

Doğu Akdeniz’in enerji, su kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle dünyanın büyük güçlerinin çıkar alanı haline geldiğini söyleyen Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte bölgede hak ve güvenlik mücadelesi yürüttüğünü belirtti.

KKTC’nin, Türkiye’nin izlediği politikalar sayesinde doğrudan bir askeri hedefe dönüşmediğini söyleyen Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti herhangi bir savaşan tarafın askeri hedefi haline gelmedi” dedi.

Buna karşın Güney Kıbrıs’ın, İngiliz üsleri ve bu üslerin ABD ile İngiltere tarafından kullanılması nedeniyle risk altında olduğunu ifade etti. Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ın bölgesel çatışmaların bir parçası haline geldiğini, bu nedenle olası bir kriz durumunda askeri hedef olarak görülebileceğini savundu.

“Rüyalarında görürler”

Son günlerde gündeme gelen Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliği iddialarına da değinen Ertuğruloğlu, böyle bir ihtimali kesin bir dille reddetti.

“Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin böyle bir yanlışa onay vermesi düşünülemez bile” diyen Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliğiyle ilgili soruya, “Rüyalarında görürler” yanıtını verdi.

Ertuğruloğlu, Rum tarafının NATO üyeliğinin Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğini ve bu yönde bir girişimin gerçekçi olmadığını söyledi.