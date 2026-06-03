Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesine ilişkin yürütülen süreç konusunda kamuoyuna net ve samimi açıklamalar yapılması gerektiğini vurguladı.

“HALKIN GERÇEKLERİ BİLME HAKKI VAR”

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı’nın 31 Mayıs tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımına atıfta bulunan Ertuğruloğlu, “çözüm için diyalog ve diplomasinin önemine” ilişkin söylemlerin artık yeterli olmadığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının “süslü ama içi boş ifadeler yerine açık ve samimi cevaplar beklediğini” kaydeden Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı’na bir dizi soru yöneltti.

“ÇÖZÜM” TANIMI TARTIŞMASI

Ertuğruloğlu, açıklamasında ilk olarak “çözüm” kavramının neyi ifade ettiğini sorguladı. Rum tarafının devlet, Kıbrıs Türk tarafının ise yalnızca “toplum” olarak görülmesini kabul etmediklerini belirten Ertuğruloğlu, yürütülen sürecin hangi sorunu çözmeyi hedeflediğinin açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

“EŞİTLİK YOKSA DİYALOG DEĞİL, TESLİMİYETTİR”

Rum tarafıyla eşit bir zeminin bulunmadığını savunan Ertuğruloğlu, eşitlik temelinin olmadığı bir ortamda yürütülen sürecin “diyalog değil teslimiyet” olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının yıllardır sabır gösterdiğini belirten Ertuğruloğlu, “Rum’un keyfini bekleyecek tek bir saniyemiz bile kalmadı” ifadelerini kullandı.

“KKTC’Yİ YÜCELTMEK İÇİN AND İÇMEDİNİZ Mİ?”

Cumhurbaşkanı’nın göreve gelirken KKTC’yi koruma ve yüceltme yönünde yemin ettiğini hatırlatan Ertuğruloğlu, bu kararlılığın sürdürülüp sürdürülmediğini sorguladı. Açıklamada, “Namusunuz ve şerefiniz üzerine siz de and içmediniz mi?” ifadeleri dikkat çekti.

“EGEMEN EŞİTLİK Mİ, EŞİT EGEMENLİK Mİ?”

Ertuğruloğlu, açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın savunduğu çözüm modeline ilişkin de eleştiriler yöneltti. Ankara’nın “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü” temelinde iki devletli çözümü desteklediğini ifade eden Ertuğruloğlu, “dönüşümlü başkanlık ve tek uluslararası kimlik” yaklaşımının Türkiye’nin çizgisiyle çeliştiğini ileri sürdü.

“HALK NET CEVAP BEKLİYOR”

Açıklamasının sonunda Kıbrıs Türk halkının artık gerçekleri bilmek istediğini belirten Ertuğruloğlu, “Omurgalı bir siyaset mi yürütülmektedir, yoksa teslimiyet mi?” sorusunu yöneltti. Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna açık ve dürüst cevap verme sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.