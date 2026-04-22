Ertuğruloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü olan 23 Nisan’ı çocuklara hem bayram olarak armağan etti hem de egemenliği ve Cumhuriyeti emanet etti.

Geleceğimizin en güçlü teminatı kıymetli çocuklar; haklı mücadelemizle kurulan, egemenliğimizin sembolü KKTC’nin onurlu birer ferdi olarak, devletimizi ve egemenlik bayrağımızı yarınlara sizler taşıyacaksınız. Haklı mücadelemiz bitmedi.

Tüm çocuklarımızın ve halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”