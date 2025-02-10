Kıbrıs’ta müzakere süreci ve çözümden bahsetmenin, Kıbrıs Türk halkına böyle bir şey varmış gibi mesaj vermenin gerçekçi olmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul görmesi olduğunu belirtti, bu devam ettiği sürece yapılacak herhangi bir müzakereden medet umulamayacağını kaydetti.

Gueteres’in raporunda “ortak zemin olmadığına” ilişkin doğru bir tespit olduğunu anımsatan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele gördüğü sürece çözümden yana görünelim gibi yaklaşımların Kıbrıs Türk halkının davasına zarar verdiğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, yeni geçiş kapıları açılması konusunda “Kapı açılacaksa açılsın.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta muhatabın kim olduğunun da tartışmalı olduğunu ve ülkedeki tüm aktörlerin ulusal çıkarlarını ileriye götürmek için çalıştığını belirten Ertuğruloğlu, “Biz ulusal çıkarlarımızı ileri götürmek istediğimizde yanlış mı yapıyoruz?” diye sordu.

“Mart’taki görüşmeden ne beklersiniz?” diye soran Ertuğruloğlu, iki ayrı egemen eşit devlet politikasında ısrar etmek dışında bir yol olmadığını vurguladı.