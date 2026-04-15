Ertuğruloğlu, KKTC sınırları içerisinde yer alan ve vatandaşların tarım ile hayvancılık faaliyetlerini yürüttüğü Çayhan Düzü bölgesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarının Rum tarafında görülen şap hastalığını gerekçe göstererek uygulamalar ve yasa dışı geçişler yapmaya çalıştıklarının tespit edildiğini, bu girişimlerin ise engellendiğini belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu, 15 Nisan 2026 tarihinde bölgeye yasa dışı geçiş yapılacağı yönünde bilgi alınması üzerine, olası ihlallerin önlenmesi amacıyla Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından gerekli taahhütlerin verilmesinin ardından Çayhan Düzü bölgesindeki tedbirlerin hafifletildiğini aktaran Ertuğruloğlu, iyi niyet göstergesi kapsamında bölgede konuşlu birliklerin planlı eğitimlerinin de iptal edildiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, gün içerisinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün sahadaki unsurlarınca Pile takımının rutin geçişlerinin engellenmeye çalışıldığının tespit edildiğini, ancak daha sonra BM karargahının bunun sahadaki personelin yanlış anlamasından kaynaklandığını bildirerek durumu düzelttiğini söyledi.

Bölgede herhangi bir arbede ya da askeri hareketlilik yaşanmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.