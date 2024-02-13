Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA İŞÇİLER VAR

NTV canlı yayınına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, net bir bilgi olmadığını ancak toprak altında kalan işçiler olduğunu söyledi.

Vali Aydoğdu, “Dışarıda yığınlanan toprağın kayması sonucu, göçük altında kalan çalışanlarımızın ihbarını aldık. Çevre il ve ilçelerden ekiplerle hepberaber İliç’teyiz. Göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sonuçlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.” dedi.

DHA MUHABİRİ: TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE ATIL DURUMDA

NTV canlı yayınına katılan DHA muhabiri Turgay İpek ise “Bir saat önce görüştüğümüz şirket yetkilileri, toprak kaymasının meydana geldiği bölgenin atıl durumda olduğunu söylediler ancak toprak kayması maden sahasındaki geçiş güzergahında oldu.” dedi.

İŞLETMECİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

MADEN SAHASI İLÇE MERKEZİNE 8 KM UZAKLIKTA

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Maden sahasının son görüntüsü, uydu görüntülerine böyle yansımıştı.

SİYANÜR SIZINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti. Şirketin internet sitesinde madenle ilgili şu bilgiler verildi: "Çöpler Madeni, Doğu Anadolu bölgesinde, Erzincan ilinde, İstanbul’un yaklaşık 1100 kilometre güneydoğusunda ve başkent Ankara’nın 550 kilometre doğusunda yer almaktadır. Çöpler Madeni inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanmış, 2010 yılının Aralık ayından itibaren de Çöpler’de altın üretimine geçilmiştir."