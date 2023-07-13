Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde, Emrah Özdemir (E-31) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 725 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çatırez Restoran önlerine geldiğinde, o esnada yol içerisinde sağ şeritte başıboş şekilde bulunan eşeğe çarptı.

Kaza sonucu söz konusu eşek telef olurken, araç sürücüsü Emrah Özdemir tutuklandı.

KAZADA TELEF OLAN EŞEĞE ÇARPTI

Aynı tarihte aynı yerde, saat 04:10 sıralarında, Kamber Ozan Arslan (E-23) yönetimindeki TJU 889 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, daha önce meydana gelen trafik kazasında telef olup yol içerisinde yatmakta olan söz konusu eşeğe çarptı.

EŞEĞİN SAHİBİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yürütülen ile soruşturmada, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde başıboş şekilde dolaşıp trafik kazalarına sebep olan eşeğin sahibi R.Z.(E-54) aleyhinde, tasarrufundaki hayvanın yaratabileceği tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbirleri almamak suçundan yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.