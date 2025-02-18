Ziyarette Dipkarpaz’da yaşanan eşek katliamına dikkat çekildi. Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaşanan acı olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Belirli bir kesim tarafından eşeklerin canice katledilmesinin avcılara yüklenilmeye çalışıldığını hatırlatarak yüreğinde doğa sevgisi taşımayanların avcılık yapamayacağına işaret etti, avcıların, doğayı herkesten çok koruyan insanlar olduğunun altını çizdi. Sadıkoğlu, Dipkarpaz’da yaşanan ve toplumda büyük bir huzursuzluğa neden olan katliamın sorumlularının da en kısa sürede tespitinin yapılmasını ve olayla alakası olan kişi ya da kişilerin en ağır cezayı almalarını temenni ettiklerini söyledi.

İSKELE AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMİ BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

GÖKSAN: “DOĞA BİR BÜTÜNDÜR, CANLI-CANSIZ HER ŞEY DOĞANIN BİR PARÇASIDIR”

İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nün yeni yönetimi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. 30 Ocak 2025’te yapılan genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Eray Göksan, göreve yeni gelmenin heyecanını yaşadıklarını ve bu heyecanın da güzel projeleri beraberinde getireceğini söyledi. İskele Belediyesi ile var olan iş birliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğine inanç belirten Göksan, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda birlikte hareket edeceklerini de ifade etti, Hasan Sadıkoğlu’na maddi ve manevi katkılarından ötürü teşekkür etti.

İskele avcılık atıcılık kulübü olarak bu yıl hem bir doğa yürüyüşü hem de ağaç dikme etkenliği organize etmeyi planladıklarını söyleyen Göksan, avcılık atıcılığın yalnızca avcılıkla, av yapmakla özdeşleşmemesi gerektiğini ifade etti. Konu üzerinden Dipkarpaz’da yaşanan eşek katliamına sözü getiren Eray Göksan, doğanın bir bütün olduğunu, canlı-cansız her şeyin doğanın bir parçası olduğuna dikkat çekti.

SADIKOĞLU: ‘YAŞANAN OLAY KABUL EDİLEMEZ’

SADIKOĞLU: “YÜREĞİNDE DOĞA SEVGİSİ TAŞIMAYAN AVCILIK YAPAMAZ”

İskele avcılık atıcılık kulübünün Eray Göksan başkanlığındaki yeni yönetimi tebrik eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele’de avcılık ve atıcılığın sağlıklı bir şekilde kuşkusuz doğanın da korunarak gelişmesine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi. Kulübün yapmak istedikleri ve yapacakları konusunda birlikte hareket etmeye hazır olduklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, talep ve beklentiler konusunda da belediye olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nü kabulünde, dün Dipkarpaz’da yaşanan eşek katliamına da değinen Başkan Sadıkoğlu, toplumda büyük bir infiale ve huzursuzluğa neden olan katliamın sorumlularının en kısa sürede tespitinin yapılmasını ve olayla alakası olan kişi ya da kişilerin en ağır cezayı almalarını beklediklerini söyledi.

Belirli bir kesim tarafından eşeklerin canice katledilmesinin avcılara yüklenilmeye çalışıldığını hatırlatarak yüreğinde doğa sevgisi taşımayanların avcılık yapamayacağına işaret etti, avcıların, doğayı herkesten çok koruyan insanlar olduğunun altını çizdi.

Avcılığa merakı olan insanların doğayı herkesten çok koruduğuna da işaret eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nün de doğaya yaptığı katkıların yadsınamayacağını da sözlerine ekledi.

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Eray Göksan’a ziyaretinde Asbaşkan Turgay Şah, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Osum, Cankay Cancuri, Hüseyin Bayramoğlu ve Mehmet Kızıltan eşlik etti.