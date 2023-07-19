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Soruşturma devam ediyor...

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücüsü Bahçeli'de sakin Mustafa Nergiz kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre, Yıltan Kulle (66) 122 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Nergiz (46) yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptı.

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