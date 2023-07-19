Esentepe-Bahçeli ana yolunun 7-8'nci kilometreleri arasında saat 20.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki Mustafa Nergiz hayatını kaybetti, 66 yaşındaki Yıltan Kulle tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre, Yıltan Kulle (66) 122 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Nergiz (46) yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen AC 642 plakalı traktör takla attı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücüsü Bahçeli'de sakin Mustafa Nergiz kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
HL 900 plakalı araç sürücüsü Yıltan Kulle tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor...