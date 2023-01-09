Esentepe Carrington Sitesi’nde bir villanın önünden araç çalındı, o anlar, evdeki güvenlik kameralarına yansıdı… Kamera görüntülerinde başında kapüşonu olan bir şahısın önce aracın sol kapısını açmak için zorladığı, akabinde sağdaki kapıyı açarak aracı çalıştıracak kaçırdığı görüldü.

Cyprus Pines Rent a Car şirketine ait ZUG589 kiralık Toyota marka aracın Bahçeli-Tatlısu arasında bulunan bölgedeki bir villada olduğu, aracı kiralayan şahısların yurt dışına çıkmasından birkaç saat sonra hırsızlığın meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak : Yenidüzen