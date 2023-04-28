Yer yer üç metreye kadar dolu yağan Esentepe beyaza büründü. Dolu nedeniyle bazı evler ve araçlar hasar gördü.

Esentepe belediyesi iş araçlarıyla dolu nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Polis, Karaağaç-Esentepe-Alevkayası anayolunun etkili dolu yağışı nedeniyle kayganlaştığını duyurdu.

Duyuruda, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

Meteoroloji Dairesi yarın ve pazar günü sağanak beklendiğini açıkladı.

Yağışın daha sonraki günlerde sona ermesi ve haftanın diğer günlerinde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.