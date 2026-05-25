Gündem Kıbrıs Özel Haber

Bir bayram daha geldi çattı. Bayramlar birlik ve beraberliğin yegâne özel günleri olarak hafızalarda yer alırken, günümüzde bayramlar bir mesajdan ibaret hale geldi. Hatırlamanın, anmanın ve birlik olmanın en güçlü zamanları olan bayramlar, artık insanlık için birer tatil gününden ibaret…

Gündem Kıbrıs vatandaşlara, “O eski” bayramları sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, eskiden olduğu gibi bayramların anlamının kalmadığını, bayramların birer tatile dönüştüğünü ve o bayram ruhunun ve heyecanının kalmadığını söyledi.

Abdürrahim Bal: Eski bayramlardaki samimiyet ve güzellikleri özlüyorum

Abdürrahim Bal, eski bayramların samimiyetini özlediğini söyleyerek, “Eski bayramlardaki samimiyet ve güzellikleri özlüyorum. Şimdiki bayramlar çok daha gündelik bir hale geldi. Pazar günleri nasılsa şimdiki bayramlar da artık öyle. Önceden bayramlarda ziyaretler yapılırdı, şimdi ise bir mesajla bayram kutlamaları geçiştiriliyor” diyerek eski bayramlara olan özlemini dile getirdi.

Ahmet Gökaydın: Eski bayramları da, eski insanları da, eski kültür ve alışkanlıklarımızı da özlüyorum

Ahmet Gökaydın, eski bayramların artık kalmadığını ifade ederek, “Eski bayramları da, eski insanları da, eski kültür ve alışkanlıklarımızı da özlüyorum. Eski bayramlarda insanlar daha muhabbetliydi ve daha birlikti. Şimdi öyle değil. Şimdi akrabaları bile unuttuk” diyerek serzenişte bulundu.

Arife Topal: Çocukluk zamanında yaşadığımız bayramları hiçbir zaman unutamayız

Arife Topal , “Nerede o eski bayramlar” diyerek, “Annen, baban olmayınca bayramın tadı olmuyor. Çocukluk zamanında yaşadığımız bayramları hiçbir zaman unutamayız. Bizim için şimdiki bayramlar bayram değil. Geçmiş daha güzeldi. Eski bayramlarda aile birliği vardı. Amcan, yengen, teyzen vardı çıktığında giderdin. Ama şimdi herkes yabancı oldu. Akraba kalmadı ki bayramlaşalım. Artık herkes telefonlarla mesajlarla bayramlaşıyor” diyerek eski bayramlara olan özlemini iletti.

Emine Söyleroğlu: Şimdi herkes evine giriyor kapılarını kapatıyor

Emine Söyleroğlu, “Eskiden aile ve akraba ziyaretleri yapardık. Şimdi herkes evine giriyor kapılarını kapatıyor. Eskiden çocuklar gezerdi ama günümüzde öyle bir şey kalmadı. Şimdi sosyal medyaya hapsolduk ve hiç güzel bir şey değil” diyerek günümüz bayramlarının ruhunun kalmadığını söyledi.

“Günümüzde bayram diye bir şey yok. İnsanlar bayramı tatil olarak kullanıyor”

Diğer bir vatandaş ise, “Eski bayramlarda insanlar birbirine gider gelirdi. Büyükler küçüklerini sever, küçükler büyüklerine saygı duyardı. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Şimdi tatil olarak görülüyor. Günümüzde bayram diye bir şey yok. İnsanlar bayramı tatil olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Kemal Karaduman: Günümüzde her şey paraya döndü

Kemal Karaduman, “Eskilerden ne kaldı ki artık her şey modern oldu. Eski bayramlarda geleneklerimizi çok özlüyorum. Bayramlarda önce anne babanın eli öpülürdü. Kardeşlerle kucaklaşılır ve bayramlaşılırdı. Daha sonra da aile ziyaretleri yapılırdı. Ondan sonra bayramlığımız ile bayram yerine gider oyuncaklara binerdik. Bayram çocuklar için eğlenceydi. Ama günümüzde her şey paraya döndü. Lüks her şeyi aldı götürdü. Büyüklere saygıyı, bayramın anlamını çocuklara öğretmek lazım. bu maalesef artık olmuyor” ifadelerini kullandı.

Pembe Balcı: Şimdikiler bayram değil herkes için tatil oldu

Pembe Balcı, eskiden bayramların bayram olduğunu, şimdiki bayramların ise tatil olarak görüldüğünü söyledi. Balcı, “Şimdikiler bayram değil herkes için tatil oldu. Eski bayramlarda aileler bir araya toplanırdı yemek yer eğlenirdi. Annen baban olunca, kardeşler bir arada olunca hep birlikte bayram olurdu. Şimdi ne anne ne baba yok. Kardeşler de herkes kendi evinde derdinde. Artık bayramlar herkese tatil oldu” diyerek eski bayramlara olan özlemini dile getirdi.

Sabri Adial: Şimdiki bayramların değeri kalmadı

Sabri Adial, eskiden bayramların çok daha güzel olduğunu söyleyerek, “Eskiden çok güzeldi. Şimdiki bayramların değeri kalmadı. Çocukluğumuzdaki bayramları çok özlüyoruz. Yeni elbiselerimizi giyiyorduk. Gece sabahı zor ediyorduk. Heyecandan uyuyamıyorduk. Onlar bayram gibi bayramdı. Bayram ziyaretleri yok oldu. Sade bir nezaket için bayramı bir mesajla kutluyorlar. Şimdi bayram gelmiş gelmemiş çok fark etmiyor. Hele ki bu ekonomik zorluklarda bayramı yaşamak da çok zor oldu” diyerek eski bayramlara olan özlemini iletti.

Sibel İleri: Eski bayramlar gibi hiçbir şey olamaz. Eskiden insanlar birbirine daha yakındı

Sibel İleri ise eski bayramları çok özlediğini ifade ederek, “Eski bayramları çok özlüyorum. Bizim çocukluğumuzda bayramlar çok güzeldi. Yeni kıyafetleri bayramlarda bulurduk. Yeni ayakkabıları babamız sadece bayramda biz alabilirdi ve biz onlarla birlikte sabaha kadar bir heyecanla uyurduk. Bir hevesle uyanır kıyafetlerimizi giyerdik. Şimdiki nesil her gün bir şey alıyor ve her gün yeni şeyler giyiyor. Her gün geziyor istediği gibi. Ama eski bayramlar gibi hiçbir şey olamaz. Eskiden insanlar birbirine daha yakındı. Uzakta olanları bayramlarda görürdük. Çok güzel günlerdi. Şimdi ise sosyal medyadan kutlama yapılıyor. O eski bayram ruhu kalmadı” diyerek eski bayramların daha güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

“Eskiden bayramlar anne baba hayattayken güzeldi”

Bir vatandaş ise bayramların eskiden anne ve babası hayattayken daha güzel ve anlamlı olduğunu söyleyerek, “Eskiden bayramlar anne baba hayattayken güzeldi. Onlar öldükten sonra bir anlamı kalmadı. Artık telefonlarla bayram kutlanıyor ne yazık ki” diyerek eski bayramlara olan özlemini dile getirdi.

Yılmaz Gören: Artık herkes dağıldı ve kimse bir araya gelemiyor

Yılmaz Gören ise eskiden bayramların daha güzel olduğunu ifade ederek, “Eskiden aileler birine gider gelirdi. Artık onlar kalmadı. Aileler bir arada olurdu. Artık herkes dağıldı ve kimse bir araya gelemiyor. Sosyal medyadan kutlamak çok banal oldu ama biz burada olan yakınlarımıza giderek geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.