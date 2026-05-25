Yıldız açıklamasında, Fur-Mar Süpermarket’in yalnızca bir alışveriş noktası değil; kaliteyi, güveni, uygun fiyat anlayışını ve aile sıcaklığını bir arada sunan bir yaşam alanı olma hedefiyle yola çıktığını ifade etti.

İş hayatına yıllar önce inşaat sektörüyle başladıklarını anımsatan Orhan Yıldız, üretmenin, güven inşa etmenin ve insanlara değer katmanın her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. Aynı anlayışı perakende sektörüne taşıdıklarını belirten Yıldız, Fur-Mar’ın kısa sürede halkın güvenini kazanmasının en büyük motivasyon kaynakları olduğunu söyledi.

“Müşterilerimizin güveni bize güç verdi” diyen Yıldız, bir işletmenin en büyük gücünün ona inanan insanlar olduğunu ifade ederek, Fur-Mar’ın bugün geldiği noktada en büyük payın kendilerini tercih eden müşterilere ait olduğunu kaydetti.

Açıklamasında çalışanlara da teşekkür eden Yıldız, gece gündüz demeden emek veren ekip arkadaşlarının başarıdaki en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. Fur-Mar’ın aile işletmesi ruhuyla büyüdüğünü dile getiren Yıldız, çalışanların özverisinin markayı daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

Birinci yılın yalnızca bir kutlama değil; güven, emek ve birliktelikle büyüyen büyük bir ailenin başarısı olduğunu vurgulayan Orhan Yıldız, bundan sonraki süreçte de hizmet kalitesini artırarak bölge halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yıldız mesajının sonunda tüm iş ortaklarına, çalışanlara ve Fur-Mar’a güvenen halka teşekkür ederek, “Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.