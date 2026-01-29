Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Azra Mutlu, olguları aktardı. Polis, 13 Ocak 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu’na başvuran müşteki S.B.’nin, Türkiye’de ikamet eden eski eşi C.H.’nin kendisini defalarca arayıp mesaj attığı yönünde şikâyette bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Polis memuru, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ancak zanlının yurt dışında bulunması nedeniyle ileri işlem yapılamadığını belirtti. Zanlı hakkında telefonda taciz suçundan tutuklama emri çıkarıldığını ifade eden polis, 29 Ocak saat 07.00’de ülkeye giriş yapan C.H.’nin Ercan Havalimanı’nda yakalanarak tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı C.H. ise önce eski eşinin kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.