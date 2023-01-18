Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'den yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün tarihi surlar üzerinde bulunan merdivenler kısmına yerleştirdiği demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiğini, saha kenarında bulunan ve yine eski eser olarak kabul edilen tribünlere yerleştirilen varillerin de söz konusu yapılara zarar vereceği değerlendirildiği bildirildi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bu durumu şiddetle kınadığını belirterek söz konusu alanlara yerleştirilen tüm yapıların BM Barış Gücü tarafından bir an önce kaldırılmasını talep etti.

Eski eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Tarihi Çetinkaya Taksim Sahası’nda Kıbrıs Türk tarafının çabalarıyla bir süreden beri devam etmekte olan iyileştirme ve sentetik çim saha çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. Bilindiği üzere, bu çalışmaların yapıldığı bölge tarihi surlarla çevrili olup bölgede yapılan her türlü çalışma Dairemiz ile koordineli şekilde ve büyük bir dikkatle yapılmaktadır.

Bununla birlikte, söz konusu çalışmaların sonuna gelindiği bugünlerde, BM Barış Gücü’nün tarihi surlar üzerinde bulunan merdivenler kısmına yerleştirdiği demir tel örgü ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Buna ek olarak, saha kenarında bulunan ve yine eski eser olarak kabul edilen tribünlere yerleştirilen varillerin bu yapılara zarar vereceği değerlendirilmektedir.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi olarak yaşanan bu durumu şiddetle kınıyoruz ve söz konusu alanlara yerleştirilen tüm yapıların Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz.”