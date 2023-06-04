Yüksel Gündüz yaşamını yitirdi.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz’e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gündüz, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 2-1 yendiği ilk Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertlilerin kupa tarihindeki ilk golünü kaydettiği hatırlatıldı.

TÖREN DÜZENLENECEK

85 yaşındaki Yüksek Gündüz için yarın saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlenecek.

Eski milli oyuncunun cenazesi, öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.