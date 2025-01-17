Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, Dr. Altan Yavuz’un ailesi, bazı eski siyasiler ve bürokratlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, Dr. Altan Yavuz’un özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Törende, aile adına Dr. Altan Yavuz’un oğlu Türker Yavuz, Cumhuriyet Meclisi Başkan Ziya Öztürkler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

-Tatar: “Verdiği hizmetlerle halkıyla bütünleşmiş bir isim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, önemli bir değeri ebediyete uğurlamak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Dr. Altan Yavuz’un vefatıyla derin bir üzüntü yaşadıklarını belirten Tarar, Yavuz’un ülke sevgisi, KKTC'ye olan bağlılığı, duyarlılığı ve doktor olarak verdiği hizmetlerle halkıyla bütünleşmiş bir isim olduğunu ifade etti.

Tatar konuşmasında, Dr. Altan Yavuz’un son günlerinde bile ülke gündemini takip ettiğini, topluma yön vermeye çalıştığını ve görüşlerini cesaretle paylaştığını dile getirerek, “Bizler burada bir mücahidimizi, bir doktorumuzu, meclis çatısı altında güzel hizmetler vermiş bir değerimizi yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni böyle önemli değerlerle bugünlere taşıdıklarını ve bununla gurur duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Dr. Altan Yavuz aramızdan ayrılmış olabilir. Ama onun ismi, onun bıraktığı hizmetler, onun bu topraklarda verdiği mücadele hiçbir zaman unutulmayacaktır. Çünkü o, yiğit bir insandı, güzel bir insandı, Ulusal Birlik Partisi’nin bir milletvekili aynı zamanda ilçe başkanlığı yapmış, doktor olarak halkının yanında bulunmuş bir isimdi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun ruhu şad olsun.” dedi.

-Öztürkler: “Toplum değerlerini bizlere öğreten, yaşatan örnek bir kişilikti”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, konuşmasında, “Bugün, değerli abimizi son yolculuğuna uğurlama görevimizi yapmak üzere toplandık.” ifadelerini kullandı.

Yavuz’un topluma önemli hizmetleri olan, Ulusal Birlik Partisi milletvekili olarak mecliste görev yapan, ciddi yasalara imza atmış değerli bir vekil olduğunu kaydeden Öztürkler, “Kendisi Meclis’teki görevi dışında aynı zamanda iyi bir baba, iyi bir doktor ve toplum değerlerini bizlere öğreten, yaşatan örnek bir kişilikti. Mekânı cennet olsun, ruhu şad olsun.” dedi.

- Yavuz: “Babam, halkına, milletine, devletine elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriydi”

Törende konuşan Dr. Altan Yavuz’un oğlu Türker Yavuz ise, babalarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade ederek, babası hakkında böylesi bir konuşmayı yapmadan önce çok düşündüğünü söyledi.

“Biz babamızı onun hastaları ile tanıdık. Biz onu futbol kulüplerinde, okullarda, Meclis’te beraber çalıştığı arkadaşlarından tanıdık” diyen Yavuz, babasının halkı, milleti ve devleti için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından eski milletvekili Dr. Altan Yavuz’un naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu yapıldı.

Yavuz, bugün İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek.

-Dr. Altan Yavuz’un özgeçmişi

1939 yılında Limasol kazasının Yalova Köyü’nde doğan Yavuz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ihtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1968 yılında devlet hizmetine giren Yavuz, üç yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek, özel çalışmaya başladı.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği, Jimnastik Federasyonu Asbaşkanlığı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Altan Yavuz, 23 Haziran 1985 tarihinde yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi, 18 Mayıs 1990 tarihinde milletvekilliği sona erdi.

Evli olan Yavuz, dört çocuk babasıydı.