Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Gürtaç olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürtaç, 11 Kasım 2025 tarihinde 19.00 raddelerinde Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde zanlının eski sevgilisi Ş.A’nın M.M.S ile görüştüğü gerekçesi ile kolundan tutup çekiştirmek suretiyle darp ettikten sonra makul mazereti olmaksızın yüksek sesle "o çocuk aşağıya insin, ikinize de gününüzü gösterecem" diyerek bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallamak suretiyle Uygunsuz Tavrı harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, yine ayni tarihte ve mahalde Zanlı kullanmakta olduğu Whatsapp hattından M.M.S'nin kullanmakta olduğu Whatsapp hattını birçok kez arayıp mesaj atıp elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket edip, telefonda M.M.S ile konuştuğu esnada iş yerini kastederek "bu telefonu açmazsan bu mekanı kurşuna dizerim" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada zanlı 30 Ekim 2025-11 Kasım 2025 tarihleri arasında kullanmakta olduğu Whatsapp hattından eski sevgilisi olan Ş.A’nın Whatsapp hattını barışmak maksadı ile birçok kez arayıp mesaj atmak sureti ile Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Süleyman Gürtaç zanlının ayni gün mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada 13 Ağustos 2025 tarihinde zanlının eski sevgilisi olan Ş.A’nın Lefkoşa Adli şubeye gidip vermiş olduğu bilgide zanlının müştekinin okumakta olduğu üniversiteye giderek barışmaları yönünde kendisini rahatsız ettiğini belirtip konu ile ilgili ifade vermeyip zanlının polis tarafından ikaz edilmesinin talep ettiği ve müşteki 14 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü kadına şiddet birimine giderek kendisine ait IBAN numarasına zanlının kendi iban hesabından iletişim kurmak maksadı ile 1,00 TL göndererek açıklamasına hakaret içerikli not düştüğünü, ayrıca, yine ayı tarihte tekrardan aynı iban numarasına 1,00 TL göndererek açıklamasına "müsait olduğunda beni ara acil" yazdığını bir müddet sonra yine aynı tarihte tekrardan 1.00 TL göndererek açıklamasına "ara sonra ne halin varsa gör" yazdığını mahkemeye aktardı.

Polis müştekinin yine poliste şikâyetçi olmadığı ve ikaz edilmesi yönünde talep te bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye söyledi. Polis memuru Gürtaç zanlının ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının davasında hazır olması maksadı ile yasal statüsünü de dikkate alıp 20 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.