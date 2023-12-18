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Gündem Kıbrıs ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.

Eylem'den Eğitim Bakanına: Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin

Eylem'den Eğitim Bakanına: Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin

Esra Öz , aynı zamanda UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un da eşinin kardeşi idi.

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