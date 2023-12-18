Öz’ün acı haberini oğlu duyururken, haberi duyan sevenleri yasa boğuldu.
Esra Öz, aynı zamanda UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un da eşinin kardeşi idi.
Gündem Kıbrıs ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.
Öz’ün acı haberini oğlu duyururken, haberi duyan sevenleri yasa boğuldu.
Esra Öz, aynı zamanda UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un da eşinin kardeşi idi.
Gündem Kıbrıs ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.
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