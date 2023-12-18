Öz’ün acı haberini oğlu duyururken, haberi duyan sevenleri yasa boğuldu.

Esra Öz, aynı zamanda UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un da eşinin kardeşi idi.

Eylem'den Eğitim Bakanına: Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin Eylem'den Eğitim Bakanına: Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin

Gündem Kıbrıs ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.