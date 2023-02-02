Evi harabeye dönen Meral Kaplan'ın evinden gelen görüntü de şoke etti. Annesi ölümden dönen Merak Kaplan açıklamasında "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.

Anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı. Meral Hanım'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü. Sabah'ta yer alan habere göre; elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden oldu.

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Sevda Çiçeği dizisindeki rolüyle ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla tanınan oyuncu Meral Kaplan 'ın evinde patlama oldu. Kızı Kaplan'a misafirliğe giden Ümit Kaplan sauna yı kullanmak istedi .

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