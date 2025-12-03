Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru B.U., olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Y.D.’nin 29 Kasım 2025 tarihinde saat 10:30-10:40 arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü görevlileri tarafından Yenikent-Gönyeli adresinde ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Narkotik Dedektör Köpeği Koko ile yapılan tekrar aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram Hintkeneviri, 20 gram kokain türü uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu hap ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi bulunduğunu belirtti. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini de aktaran polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.