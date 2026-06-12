Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 2 Haziran 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nin, zanlının evinde uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldığını söyledi. Aynı gün ekiplerin söz konusu adrese giderek zanlının yaşadığı ikametgahta arama yaptığını belirten polis, yapılan aramada 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ifade verdiğini belirten polis, M.S.S.B.’nin 24 Mayıs tarihinde bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da belirlenen bir konumdan 135 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain aldığını, 70 gram hintkenevirini tanımadığı kişilere sattığını, 15 gram kokaini ise satmaya hazırlandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının ayrıca Nisan ayında yine aynı şahsın yönlendirmesiyle bir konumdan 150 gram hintkeneviri ile 10 gram kokain aldığını, bunların 120 gram hintkeneviri ile 10 gram kokainlik kısmını sattığını, kalan 30 gram hintkenevirini ise yaptığı iş karşılığında kendi kullanımı için aldığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Yemen uyruklu olduğunu ve KKTC’de öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemeden teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 250 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada iki gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.