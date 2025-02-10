Polisin açıklaması şöyle:

09.02.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, F.B.(E-30)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 46 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 18 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.